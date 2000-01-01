26.05 20:20 MIGnews.com

В Британии арестована "большая часть террористичекой сети"

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Высокопоставленный офицер контртеррористической службы Великобритании Марк Роули заявил в пятницу, 26 мая, что "большая часть террористической сети", к которой был причастен "манчестерский" террорист-смертник, была арестована, как сообщает Sky News.Роули сообщил, что был достигнут "огромный прогресс" в расследовании дела террориста-смертника Салмана Абеди, который убил 22 на концерте в Манчестере в понедельник, 22 мая.В настоящее время 8 человек задержаны полицией после взрыва на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде.Напомним, младший брат террориста-смертника, убившего 22 человека на концертной площадке в Манчестере, был арестован в Триполи по подозрению в связях с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS. Об этом заявил представитель местного антитеррористического подразделения.Сила, известная как Рада, задержала Хашем Абеди, который родился в 1997 году, во вторник вечером, 23 мая, как сообщил агентству Reuters пресс-секретарь Ахмед Бин Салем.Отец террориста-смертника также был арестован в столице Ливии, Триполи, как сообщает пресс-секретарь контртеррористической службы.Контртеррористические силы задержали Рамадана Абеди возле его дома в пригороде Триполи в Айн-Заре в среду днем, 24 мая. Очевидец сказал, что вооруженные люди надели на него наручники.