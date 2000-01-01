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Среди погибших в атаке в Египте было много детей | Фото: Thinkstock26.05 17:20   MIGnews.com

Среди погибших в атаке в Египте было много детей

Представитель египетского министерства здравоохранения заявил в интервью государственному телевидению, что среди жертв террористической атаки на христиан в провинции Эль-Минья было большое число детей.

Боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 250 км к югу от Каира, когда автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила.

Информационный сайт Al-Yawm al-Sabi со ссылкой на источники среди медиков сообщает, что в результате атаки погибли 24 человека, 16 ранены. В экстренных службах сообщили, что копты направлялись в Эль-Минью из провинции Бени-Суэйф. Сообщается, что ехали они в двух автобусах и грузовике.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Детали трагедии уточняются.
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