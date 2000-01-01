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В Египте расстреляли автобус с христианами: 25 погибших | Фото: Thinkstock26.05 14:15   MIGnews.com

В Египте расстреляли автобус с христианами: 25 погибших

Боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 250 км к югу от Каира, когда автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила.

В минздраве Египта сообщают о гибели по меньшей мере 25 человек и еще 25 раненых.

Информационный сайт Al-Yawm al-Sabi со ссылкой на источники среди медиков сообщает, что в результате атаки погибли 24 человека, 16 ранены. В экстренных службах сообщили, что копты направлялись в Эль-Минью из провинции Бени-Суэйф. Сообщается, что ехали они в двух автобусах и грузовике.

Ответственность за атаку пока никто не взял.

Пр данным СМИ, нападение на автобус с христианами-коптами на автотрассе на юге Египта совершили десять боевиков. Сообщается также, что нападавшие подъехали к автобусу на двух автомашинах, их одежда напоминала форму египетских военных
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