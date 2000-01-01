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Негев. 23-летний брат сжег 19-летнюю сестру живьем | Фото: Википедия26.05 13:02   MIGnews.com

Негев. 23-летний брат сжег 19-летнюю сестру живьем

Полиция Израиля поместила под стражу 23-летнего израильтянина Мохаммеда Шурбаджи, которого подозревают в так называемом "убийстве чести" своей младшей сестры в бедуинском городе Рахат.

24 февраля в полицию поступило заявление о поджоге дома семьи пострадавшей. И хотя правоохранители спасли находившуюся внутри 19-летнюю женщину, несколько дней спустя она скончалась в больнице.

Изначально полицейские рассматривали версию о самоубийстве - оказалось, что перед пожаром погибшая была облита горючей жидкостью. Но позже подозрения упали на ее брата.

Мохаммеда Шурбаджи арестовали 21 мая, а спустя еще три дня по подозрению в сокрытии преступления и воспрепятствовании осуществлению правосудия был арестован и его 25-летний брат Халиль. Имя их сестры не разглашается.

На допросах Мохаммед утверждал, что во время пожара его не было дома. На слушании в суде Беэр-Шевы судья сослался на отсутствие у полиции достаточных доказательств, поэтому никаких оснований для длительного содержания братьев под стражей не было. Несмотря на это полиция продлила их арест еще на 5 дней.

Стоит отметить, что "убийства чести" довольно распространенные явление в Израиле - в то время, как арабы составляют лишь пятую часть от населения страны, арабки ежегодно составляют половину от всех убитых женщин.
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