26.05 13:02 MIGnews.com

Негев. 23-летний брат сжег 19-летнюю сестру живьем

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Полиция Израиля поместила под стражу 23-летнего израильтянина Мохаммеда Шурбаджи, которого подозревают в так называемом "убийстве чести" своей младшей сестры в бедуинском городе Рахат.24 февраля в полицию поступило заявление о поджоге дома семьи пострадавшей. И хотя правоохранители спасли находившуюся внутри 19-летнюю женщину, несколько дней спустя она скончалась в больнице.Изначально полицейские рассматривали версию о самоубийстве - оказалось, что перед пожаром погибшая была облита горючей жидкостью. Но позже подозрения упали на ее брата.Мохаммеда Шурбаджи арестовали 21 мая, а спустя еще три дня по подозрению в сокрытии преступления и воспрепятствовании осуществлению правосудия был арестован и его 25-летний брат Халиль. Имя их сестры не разглашается.На допросах Мохаммед утверждал, что во время пожара его не было дома. На слушании в суде Беэр-Шевы судья сослался на отсутствие у полиции достаточных доказательств, поэтому никаких оснований для длительного содержания братьев под стражей не было. Несмотря на это полиция продлила их арест еще на 5 дней.Стоит отметить, что "убийства чести" довольно распространенные явление в Израиле - в то время, как арабы составляют лишь пятую часть от населения страны, арабки ежегодно составляют половину от всех убитых женщин.