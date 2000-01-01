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В Германии сорвали атаку салафита | Фото: JouWatch/Flickr26.05 12:46   MIGnews.com

В Германии сорвали атаку салафита

Правоохранительные орган Германии арестовали 32-летнего гражданина ФРГ, который предположительно связан с радикальным исламом и планировал совершить теракт. Как сообщает телекомпания WDR задержание проходило вечером 25 мая в Эссене, земля Северный Рейн-Вестфалия.

Согласно полицейскому протоколу, после задержания сотрудники спецназа заявили, что никаких доказательств конкретной опасности со стороны подозреваемого нет.

Правоохранители утверждают, он уже давно знаком властям. О подозреваемом известно, что ранее он обратился в ислам и был частью салафитского движения. После обращения стал радикализоваться.

Прежде он обращал на себя взоры служб безопасности и в связи с другими преступлениями, пишет WDR, но какими именно, не сообщается.
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