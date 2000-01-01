26.05 11:31 MIGnews.com

"Манчестерского террориста" 5 лет подозревали в джахидизме

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За последние пять лет британские полиция и службы безопасности упустили как минимум пять возможностей помешать террористу Салману Абеди совершить атаку на концерте Арианы Гранде в Манчестере на этой неделе.После взрывов, которые унесли жизни 22 человек и покалечили еще несколько десятков, поднялся вопрос о том, почему власти сделали так мало для предотвращения трагедии, хотя и друзья Абеди, и члены мусульманской общины заявляли, что он радикализовался и выражал поддержку взрывам смертников.Впервые спецслужбы услышали о нем от соцработниц, занимавшихся молодежью. Как пишет "Би-би-си", они сообщили о его экстремальных взглядах еще пять лет назад. Кроме того, два его друга обеспокоились его словами, в связи с чем заявляли о нем в спецслужбы и в 2012 году, и в 2016."Их обеспокоило то, что он поддерживал терроризм и говорил, будто быть террористом-смертником нормально", - цитирует "Би-би-си" свои источники.Директор Фонда Рамадан Мухаммед Шафик рассказал The Telegraph, что 2 года назад тревожные сообщения об Абеди поступали и от других людей – членов мусульманской общины Манчестера, которые считали, что он попал в эстремистскую или террористическую струю."Члены общины выражали озабоченность по поводу того, как этот человек себя вел и сообщили об этом, используя верные каналы. С тех пор они ничего о нем не слышали", - говорит Шафик.49-летний член ливийской общины Манчестера Акрам Рамадан рассказал, что мечеть Дидсбери запретила Салману Абеди посещать проповеди после того, как он словесно напал на имама, читавшего проповедь против экстермизма. В мечети это подтвердили, отметив, что после случившегося они связались с руководством антирадикализационной программы МВД и сообщили о возможном экстремисте.Как говорит корреспондент "Би-би-си" Фрэнк Гарднер, теракт произошел из-за чрезвычайной распространенности радикальных взглядов среди местных мусульман." Это сводится к цифрам. Если бы нам сказали, сколько людей с экстремальными взглядами во всей Великобритании, мы бы не спали по ночам. Их измеряют тысячами. У них (контртеррористического бюро – ред.) нет "наблюдателей", так как нет элементарной возможности следить за всеми этими людьми. Потому они вынуждены действовать там, где, на их взгляд, опасность является самой неизбежной и серьезной", - утверждает он.