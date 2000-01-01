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Эксперты проверяют Нотр-Дам после пожара 26.04 08:51   MIGnews.com

Эксперты проверяют Нотр-Дам после пожара

Французские криминалисты и следователи впервые начали осматривать Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) после разрушительного пожара на прошлой неделе.

На прошлой неделе полиция приходила с предварительным визитом, но не смогла провести тщательный осмотр до тех пор, пока структура собора не была защищена.

Чиновники считают, что пожар был случайным, возможно, из-за короткого замыкания, связанного с ремонтными работами, которые велись до пожара, пишет Associated Press.

Однако, по словам представителя строительной компании Le Bras Freres, работники, участвовавшие в реконструкции Собора, сообщили следователям, что они курили на строительной площадке и оставляли окурки.

Парижская прокуратура не стала комментировать специфику расследования, но сказала, что все потенциальные улики будут учитываться.


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