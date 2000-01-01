Эксперты проверяют Нотр-Дам после пожара

Французские криминалисты и следователи впервые начали осматривать Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) после разрушительного пожара на прошлой неделе.
На прошлой неделе полиция приходила с предварительным визитом, но не смогла провести тщательный осмотр до тех пор, пока структура собора не была защищена.
Чиновники считают, что пожар был случайным, возможно, из-за короткого замыкания, связанного с ремонтными работами, которые велись до пожара, пишет Associated Press.
Однако, по словам представителя строительной компании Le Bras Freres, работники, участвовавшие в реконструкции Собора, сообщили следователям, что они курили на строительной площадке и оставляли окурки.
Парижская прокуратура не стала комментировать специфику расследования, но сказала, что все потенциальные улики будут учитываться.