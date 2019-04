26.04 08:26 MIGnews.com

Премьер-министр Шри-Ланки предупредил о новых терактах

Премьер-министр Шри-Ланки заявил в четверг, что подозреваемые, связанные с скоординированными взрывами в пасхальное воскресенье, остаются на свободе и могут иметь доступ к взрывным устройствам.Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel Некоторые из подозреваемых "могут вновь пойти на убийство", сказал премьер-министр Ранил Викрамасингхе в интервью Associated Press."Полиция задержала множество подозреваемых, но некоторые активисты все еще в бегах. Возможно, у них есть взрывчатка или они где-то спрятали взрывчатку. Поэтому все продолжается", - сказал глава правительства."Мы задержали много подозреваемых, но еще много активных людей находятся в бегах. У них могут быть при себе взрывные устройства, так что нам нужно их разыскать", - подчеркнул Викрамасингхе.Политик также откровенно говорил о величайшей проблеме, с которой столкнулось южноазиатское островное государство с момента окончания гражданской войны десять лет назад."Это еще один опыт для нас. Не то, чтобы мы не были незнакомы с терроризмом, но это глобальный терроризм, поэтому мы должны обеспечить его искоренение", - отметил он.Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим приняты дополнительные меры безопасности."Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что исполнители терактов вдохновлялись идеями ИГИЛ, и мы проверяем, получали ли смертники напрямую финансирование от террористов", — комментирует ситуацию заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене.На данный момент полиция продолжает розыск подозреваемых в причастности к терактам