Жертв трагедии на Шри-Ланке оказалось гораздо меньше

"Ранее сообщалось о гибели 359 человек, теперь представители медицинской отрасли страны заявляют о том, что жертв 253", - говорится в сообщении.
При этом ведомство не сделало каких-либо уточнений по погибшим из числа иностранных граждан.
В ведомстве подчеркнули, что некоторые сильно изуродованные останки сначала посчитали дважды, это выяснилось после проведения ДНК-экспертизы.
Кроме того, заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что морги предоставили неточные данные.
Источники отмечают, что неточный подсчет погибших увеличит давление на правительство, уже находящееся под огнем из-за его очевидной неспособности принять меры по предупреждению разведки о нападениях, и повлечет за собой отставку высокопоставленного чиновника обороны.
Главный чиновник в министерстве обороны островного государства, Хемасири Фернандо, был первым чиновником, ушедшим в отставку после нападений - худших с момента окончания гражданской войны более десяти лет назад.
Напомним, в результате нападений на три пятизвездочных отеля и три христианских храма в Шри-Ланке, а также еще двух более поздних взрывов ранены также 485 человек, 149 из них по-прежнему находятся в больницах. В частности, пострадали церковь святого Антония в Коломбо и церковь святого Себастиана в Негомбо.
Местные власти ввели комендантский час и временно запретили пользоваться социальными сетями, чтобы прекратить распространение ложных новостей.