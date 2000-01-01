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Жертв трагедии на Шри-Ланке оказалось гораздо меньше | Фото:26.04 07:47   MIGnews.com

Жертв трагедии на Шри-Ланке оказалось гораздо меньше

Власти Шри-Ланки в четверг снизили число погибших в результате взрывов на католическую Пасху с 359 до 253 человек, признав, что некоторые из изувеченных тел были ошибочно подсчитаны дважды.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel.

"Ранее сообщалось о гибели 359 человек, теперь представители медицинской отрасли страны заявляют о том, что жертв 253", - говорится в сообщении.

При этом ведомство не сделало каких-либо уточнений по погибшим из числа иностранных граждан.

В ведомстве подчеркнули, что некоторые сильно изуродованные останки сначала посчитали дважды, это выяснилось после проведения ДНК-экспертизы.

Кроме того, заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что морги предоставили неточные данные.

Источники отмечают, что неточный подсчет погибших увеличит давление на правительство, уже находящееся под огнем из-за его очевидной неспособности принять меры по предупреждению разведки о нападениях, и повлечет за собой отставку высокопоставленного чиновника обороны.

Главный чиновник в министерстве обороны островного государства, Хемасири Фернандо, был первым чиновником, ушедшим в отставку после нападений - худших с момента окончания гражданской войны более десяти лет назад.

Напомним, в результате нападений на три пятизвездочных отеля и три христианских храма в Шри-Ланке, а также еще двух более поздних взрывов ранены также 485 человек, 149 из них по-прежнему находятся в больницах. В частности, пострадали церковь святого Антония в Коломбо и церковь святого Себастиана в Негомбо.

Местные власти ввели комендантский час и временно запретили пользоваться социальными сетями, чтобы прекратить распространение ложных новостей.


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