26.04 21:29 MIGnews.com

На Шри-Ланке отменены воскресные мессы

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Католические лидеры на неопределенный срок отменили воскресные мессы на всей территории Шри-Ланки. Официальные лица страны также призвали мусульман оставаться дома для пятничных молитв, в страхе перед новыми террористическими атаками.По всей стране были закрыты магазины и остальные публичные места. На улицах продолжалось интенсивное патрулирование, несмотря на то, что полиция заявляла, что предполагаемый организатор нападений погиб в одном из взрывов.Военные Шри-Ланки сообщили, что в восточной части страны произошла перестрелка с подозреваемыми, которые, как считается, были связаны с нападениями. Полиция объявила 24-часовой комендантский час до дальнейшего уведомления в мусульманских районах. "Все нервничают", - сказал Абдулла Мохаммед, 48-летний мусульманин в Коломбо. "Не только мусульмане. Буддисты, христиане, индусы - все нервничают."Полиция заявила, что боевики остаются на свободе и имеют доступ к взрывчатке. Это привело к повышению уровня безопасности в святынях, церквях, храмах и мечетях по всей стране.Напомним, что воскресные скоординированные взрывы террористов-смертников были направлены на три церкви и три отеля, в результате чего погибли по меньшей мере 359 человек и еще 500 получили ранения. Трагедия произошла в день католической Пасхи.