26.04 17:50 MIGnews.com

В Тель-Авиве атакована йешива раввина Эттингера

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пятницу, 26 апреля, иешива раввина Ахиада Эттингера в Тель-Авиве, погибшего в теракте на перекрестке Ариэль, подверглась вандализму. Об это сообщает сайт Ynet. Преступники сняли с петель ворота религиозной семинарии. Полиция проводит расследование.Иешива "Oz V’emuna" сочетает в себе изучение Торы и военную службу в Армии обороны Израиля для молодых людей. Иешива была основана раввином Ахиадом Эттингером, который погиб в теракте на перекрестке Ариэль.Террорист Омар Абу Лайла зарезал солдата ЦАХАЛа возле перекрестка Ариэль. Затем он завладел его оружием и открыл огонь по проезжающим машинам, смертельно ранив Эттингера.Абу Лайла украл машину Эттингера и скрылся с места происшествия. Он поехал к соседнему перекрестку Гитай, где снова открыл огонь, ранив еще одного солдата. Позже , после неудачной попытки скрыться, Абу Лайла был убит в перестрелке с ЦАХАЛом возле Рамаллы.