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26.04 14:33   MIGnews.com

Стамбул: арестовано 115 военных

В Стамбуле правоохранители арестовали 115 военнослужащих, подозреваемых в связях с организацией FETO, которую турецкие власти считают организатором попытки государственного переворота в 2016 году.

Во время операции в рамках расследования были задержаны 55 подозреваемых в Стамбуле и 60 в провинции. Правоохранители разыскивают еще 95 подозреваемых.

Среди тех, на кого выданы ордера на арест, 5 полковников, 7 подполковников, 14 майоров, 33 капитана и 102 военнослужащих из старшинского состава, пишет CNN Turk.

В 2016 году десятки тысяч людей были арестованы по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, а больше 100 тысяч человек, включая учителей, сотрудников полиции и судей, были уволены или отстранены от работы в государственном секторе.

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль в январе заявил, что 31 088 человек были осуждены или заключены по подозрению в связях с Гюленом.

Анкара обвиняет организацию Гюлена и его лично в организации неудачной попытки переворота в июле 2016 года, когда погиб 251 человек и более 2 тысяч получили ранения.


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