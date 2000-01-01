Стамбул: арестовано 115 военных

В Стамбуле правоохранители арестовали 115 военнослужащих, подозреваемых в связях с организацией FETO, которую турецкие власти считают организатором попытки государственного переворота в 2016 году.
Во время операции в рамках расследования были задержаны 55 подозреваемых в Стамбуле и 60 в провинции. Правоохранители разыскивают еще 95 подозреваемых.
Среди тех, на кого выданы ордера на арест, 5 полковников, 7 подполковников, 14 майоров, 33 капитана и 102 военнослужащих из старшинского состава, пишет CNN Turk.
В 2016 году десятки тысяч людей были арестованы по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, а больше 100 тысяч человек, включая учителей, сотрудников полиции и судей, были уволены или отстранены от работы в государственном секторе.
Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль в январе заявил, что 31 088 человек были осуждены или заключены по подозрению в связях с Гюленом.
Анкара обвиняет организацию Гюлена и его лично в организации неудачной попытки переворота в июле 2016 года, когда погиб 251 человек и более 2 тысяч получили ранения.