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Убийство палестинского мальчика в Бельгии: 5 подозреваемых | Фото:26.04 12:25   MIGnews.com

Убийство палестинского мальчика в Бельгии: 5 подозреваемых

В четверг бельгийские власти обвинили пятерых человек в убийстве девятилетнего палестинского мальчика в центре для беженцев недалеко от северного портового города Бельгии Антверпена.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel.

По словам местных чиновников, мальчик, который находился с матерью в центре Брохема, пропал без вести поздно вечером в понедельник, прежде чем в среду правоохранители обнаружили его бездыханное тело в канаве.

Прокуратура Антверпена заявила, что пятерым палестинцам предъявлено обвинение в убийстве ребенка.

"Факты квалифицируются как захват заложников и убийство", - говорится в заявлении прокуратуры Антверпена, не подтверждая сообщения в новостях, что мальчика, возможно, похитили с целью получения выкупа.

По словам прокурора, обвиняемым от 19 до 34 лет, а пресс-секретарь Кристоф Аертс подтвердил, что они палестинцы.

Дядя мальчика, Бассем Чихадех, рассказал телеканалу VTM, что его нашли мертвым с "связанными руками и ногами".

Он предположил, что ребенок стал жертвой похищения с целью выкупа, объяснив, что после его исчезновения семья получила сообщение в WhatsApp с требованием выплатить 100 000 евро (111 000 долларов).

Шокирующий случай привлек внимание премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

"Расследование будет проводиться прозрачно и независимо. Виновные должны быть наказаны", - писал глава правительства в Twitter, выражая свои соболезнования семье после этой "трагической смерти".

По словам Аертса, мальчик, родившийся в Ливане, но палестинского происхождения, находился со своей 26-летней матерью в центре убежища Брохема, когда исчез в понедельник вечером. В последний раз его видели на велосипеде.

Источник, близкий к обвинению, рассказал AFP, что показания, которые обвиняемые дали следователям, "неясны", и никто из них не признался в содеянном.

Бельгия, страна с населением около 11 миллионов человек, ежегодно принимает около 20 000 лиц, ищущих убежища, многие из которых прибывают из зон конфликта на Ближнем Востоке, согласно веб-сайту агентства Fedasil.


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