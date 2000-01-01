Убийство палестинского мальчика в Бельгии: 5 подозреваемых

По словам местных чиновников, мальчик, который находился с матерью в центре Брохема, пропал без вести поздно вечером в понедельник, прежде чем в среду правоохранители обнаружили его бездыханное тело в канаве.
Прокуратура Антверпена заявила, что пятерым палестинцам предъявлено обвинение в убийстве ребенка.
"Факты квалифицируются как захват заложников и убийство", - говорится в заявлении прокуратуры Антверпена, не подтверждая сообщения в новостях, что мальчика, возможно, похитили с целью получения выкупа.
По словам прокурора, обвиняемым от 19 до 34 лет, а пресс-секретарь Кристоф Аертс подтвердил, что они палестинцы.
Дядя мальчика, Бассем Чихадех, рассказал телеканалу VTM, что его нашли мертвым с "связанными руками и ногами".
Он предположил, что ребенок стал жертвой похищения с целью выкупа, объяснив, что после его исчезновения семья получила сообщение в WhatsApp с требованием выплатить 100 000 евро (111 000 долларов).
Шокирующий случай привлек внимание премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.
"Расследование будет проводиться прозрачно и независимо. Виновные должны быть наказаны", - писал глава правительства в Twitter, выражая свои соболезнования семье после этой "трагической смерти".
По словам Аертса, мальчик, родившийся в Ливане, но палестинского происхождения, находился со своей 26-летней матерью в центре убежища Брохема, когда исчез в понедельник вечером. В последний раз его видели на велосипеде.
Источник, близкий к обвинению, рассказал AFP, что показания, которые обвиняемые дали следователям, "неясны", и никто из них не признался в содеянном.
Бельгия, страна с населением около 11 миллионов человек, ежегодно принимает около 20 000 лиц, ищущих убежища, многие из которых прибывают из зон конфликта на Ближнем Востоке, согласно веб-сайту агентства Fedasil.