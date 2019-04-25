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В Центре задержания мигрантов случился бунт 26.04 13:08   MIGnews.com

В Центре задержания мигрантов случился бунт

Нелегальные мигранты совершили побег из центра задержания в городе Тапачула на юге Мексики. Сообщается, что их количество составило 1300 человек.

Побегу предшествовал массовый бунт, который устроили во время обеда несколько человек, содержавшихся в центре. Также бунтующие угрожали поджечь центр задержания.

Однако в итоге 700 сбежавших предпочли вскоре вернуться назад. Местонахождение еще 600 человек остается неизвестным.

Большинство сбежавших - выходцы с Кубы, уточняют в NYT.

Отмечается, что центр в Тапачуле рассчитан на прием 900 человек, однако численность лиц, содержащихся в нем, порой достигала 3 тыс. человек. В центре уже трижды вспыхивали бунты.


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