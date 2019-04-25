26.04 13:08 MIGnews.com
В Центре задержания мигрантов случился бунт
Нелегальные мигранты совершили побег из центра задержания в городе Тапачула на юге Мексики. Сообщается, что их количество составило 1300 человек.
Побегу предшествовал массовый бунт, который устроили во время обеда несколько человек, содержавшихся в центре. Также бунтующие угрожали поджечь центр задержания.
Однако в итоге 700 сбежавших предпочли вскоре вернуться назад. Местонахождение еще 600 человек остается неизвестным.
Большинство сбежавших - выходцы с Кубы, уточняют в NYT
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Отмечается, что центр в Тапачуле рассчитан на прием 900 человек, однако численность лиц, содержащихся в нем, порой достигала 3 тыс. человек. В центре уже трижды вспыхивали бунты.
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