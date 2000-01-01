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Сбор данных: начато расследование против Facebook 26.04 11:30   MIGnews.com

Сбор данных: начато расследование против Facebook

Генеральный прокурор Нью-Йорка (США) Летия Джеймс сообщила о начале расследования в отношения компании Facebook по причине несанкционированного сбора контактных данных пользователей с электронных адресов.

Джеймс пояснила, что речь идет о несанкционированном сборе около 1,5 миллиона контактных данных пользователей социальной сети с их электронных адресов.

Она подчеркнула, что 1,5 миллиона записей, которые стали предметом расследования, это лишь небольшая часть данных, которые собрали в компании, пишет Reuters.

В Facebook по этому поводу заявили, что уже связались с офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк и отвечают на их вопросы.


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