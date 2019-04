26.04 10:45 MIGnews.com

Опубликован доклад о сексуальном насилии в тюрьмах Бахрейна

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В четверг бахрейнская правозащитная группа заявила, что были широко распространены и систематически применялись сексуальные надругательства и пытки в тюрьмах на острове Персидского залива в течение многих лет.Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel Группа SALAM for Democracy and Human Rights опубликовала 30-страничный отчет, в котором задокументированы злоупотребления в тюрьмах.Правозащитники представили отчет в Бейруте, поскольку на территории Бахрейна деятельность указанной организации запрещена.После освобождения гражданин Бахрейна Эбрахим Сархан рассказал о пытках, которым он подвергся в 2017 году, и о том, как его раздевали перед другими заключенными, угрожая сексуальным насилием. На данный момент Сархан является советником организации по юридическим вопросам.Власти Бахрейна, которые в течение многих лет подавляют инакомыслие, в прошлом отвергали подобные обвинения, называя их необоснованными.