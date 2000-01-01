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Опубликован доклад о сексуальном насилии в тюрьмах Бахрейна | Фото: AFP26.04 10:45   MIGnews.com

Опубликован доклад о сексуальном насилии в тюрьмах Бахрейна

В четверг бахрейнская правозащитная группа заявила, что были широко распространены и систематически применялись сексуальные надругательства и пытки в тюрьмах на острове Персидского залива в течение многих лет.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel.

Группа SALAM for Democracy and Human Rights опубликовала 30-страничный отчет, в котором задокументированы злоупотребления в тюрьмах.

Правозащитники представили отчет в Бейруте, поскольку на территории Бахрейна деятельность указанной организации запрещена.

После освобождения гражданин Бахрейна Эбрахим Сархан рассказал о пытках, которым он подвергся в 2017 году, и о том, как его раздевали перед другими заключенными, угрожая сексуальным насилием. На данный момент Сархан является советником организации по юридическим вопросам.

Власти Бахрейна, которые в течение многих лет подавляют инакомыслие, в прошлом отвергали подобные обвинения, называя их необоснованными.


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