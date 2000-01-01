26.04 10:28 MIGnews.com

"Чрезвычайно серьезное происшествие" на границе с Газой

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Чрезвычайно серьезное происшествие на границе с ГазойПо сведениям портала walla инженерное подразделение ЦАХАЛа потеряло в районе границы с Газой военное снаряжение.Речь идет о шести приборах ночного видения, которые были оставлены в неохраняемом ящике.Силы батальона 603 (Лахав) оперировавшие в районе Газы в среду, 24 апреля, потеряли шесть приборов ночного видения и другое военное оборудование. Солдаты оставили оборудование в багажнике военной машины, оставленной ночью без присмотра. Когда на следующий день они вернулись на базу инженерного корпуса, была обнаружена пропажа.Источники, близкие к расследованию сообщают, что были нарушены все инструкции по охране оборудования: “По существующим нормам, приборы ночного видения должны находиться под двумя разными замками и под охраной. Это - чрезвычайно серьезный инцидент, и подобное украденное оборудование, в конце концов, окажется в руках врага”.Военная полиция начала расследование инцидента, с целью точно установить, на каком этапе было похищено оборудование и извлечь уроки из произошедшего, а также найти лиц, ответственных за утрату военного имущества.Пресс-служба израильской армии сообщила: "Начато расследование обстоятельств этого чрезвычайного происшествия. Материалы расследования военной полиции будут переданы в управление военной прокуратуры для наказания виновных".В израильских социальных сетях пишут, что инцидент стал еще одной демонстрацией беззакония, царящего на юге страны. Солдаты срочной службы и резервисты постоянно жалуются на то, что с военной базы Цеелим близ границы с Газой постоянно совершаются кражи личного и военного имущества солдат. Кражи организовываются бандами местных бедуинов и практически всегда остаются безнаказными.Следует отметить, что это - не первый подобный случай в текущем году. В январе во время учений Бригады Парашютистов военное оборудование и оружие было похищено в районе Лахиш. В ходе подготовки к учениям разведывательного батальона и после установки целей в ночное время, офицеры и солдаты вернулись к оружейному пункту - только для того, чтобы обнаружить, что ящик с военным оборудованием похищен.Были похищены два американских прибора ночного видения, еще один секретный прибор ночного видения и два шприца с морфием.