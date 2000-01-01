27.04 00:06 MIGnews.com
Попугай спасал наркоторговцев во время рейдов копов
Полиция во время рейда в Терезине, штат Пиауи (Бразилия) задержала говорящего попугая.
Попугая задержали во время рейда вместе с наркоторговцами. Преступники научили птицу предупреждать их о появлении правоохранителей криком "Мама, полиция!"
Сейчас попугая передали в местный зоопарк, где в течение трех месяцев он должен будет научиться летать, прежде чем его выпустят на волю, пишет The Guardian
.
"До сих пор он не издал ни звука… совершенно тихий", - отметил корреспондент.
Поделиться
Все по теме
Комментарии