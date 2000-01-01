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Попугай спасал наркоторговцев во время рейдов копов 27.04 00:06   MIGnews.com

Попугай спасал наркоторговцев во время рейдов копов

Полиция во время рейда в Терезине, штат Пиауи (Бразилия) задержала говорящего попугая.

Попугая задержали во время рейда вместе с наркоторговцами. Преступники научили птицу предупреждать их о появлении правоохранителей криком "Мама, полиция!"

Сейчас попугая передали в местный зоопарк, где в течение трех месяцев он должен будет научиться летать, прежде чем его выпустят на волю, пишет The Guardian.

"До сих пор он не издал ни звука… совершенно тихий", - отметил корреспондент.


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