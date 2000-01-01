Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube26.04 09:34   MIGnews.com

Израиль: жертвами непогоды стали 2 человека

Израильский подросток и молодая палестинка стали жертвами наводнений в Израиле. Юношу смыло потоком воды в районе реки Нахаль-Мамшит в Негеве. Инцидент произошел в среду, 25 апреля.

На поиски подростка отпарили команду волонтеров и спасательное подразделение полиции. Позже парня нашли, однако медики констатировали смерть подростка на месте происшествия.

В результате аналогичного инцидента возле Гуш-Эцион погибла молодая палестинка.

В среду во второй половине дня сильный шторм обрушился на Израиль.

Ливневые дожди с грозами добрались до Иерусалима, Тель-Авива и городов Гуш-Дана. Многие улицы затопило.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:25
В Германии отменили премию Echo из-за антисемитского рэпа
11:22
В Тель-Авиве перехвачены 8 литров наркотика изнасилований
10:57
В Израиле арестовали нелегалов из Грузии и Украины
10:42
Британия намерена раскрыть российских бенефициаров
10:42
СМИ: инженера ХАМАСа ликвидировал Моссад
10:36
Отменены поезда между Хайфой и Тель-Авивом
10:07
Беспилотник ЦАХАЛа разбился у берегов Израиля
10:01
Украинский журналист Кацман ответил недругам Израиля
09:50
ЦАХАЛ арестовал 5 террористов
09:19
"Возмездие за Т4 неизбежно, Тель-Авив сравняют с землей"
09:00
Видео: МАГАВ нашел фабрику по выпуску фальшивой водки
08:43
Макрон: Франция не будет прежней без евреев
08:12
Отчет ООН: 40 погибших, 5 511 пострадавших у границы Газы
08:02
В Ришон ле Цион затопило торговый центр  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus