26.04 09:34 MIGnews.com
Израиль: жертвами непогоды стали 2 человека
Израильский подросток и молодая палестинка стали жертвами наводнений в Израиле. Юношу смыло потоком воды в районе реки Нахаль-Мамшит в Негеве. Инцидент произошел в среду, 25 апреля.
На поиски подростка отпарили команду волонтеров и спасательное подразделение полиции. Позже парня нашли, однако медики констатировали смерть подростка на месте происшествия.
В результате аналогичного инцидента возле Гуш-Эцион погибла молодая палестинка.
В среду во второй половине дня сильный шторм обрушился на Израиль.
Ливневые дожди с грозами добрались до Иерусалима, Тель-Авива и городов Гуш-Дана. Многие улицы затопило.
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