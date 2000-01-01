26.04 09:34 MIGnews.com

Израиль: жертвами непогоды стали 2 человека

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Израильский подросток и молодая палестинка стали жертвами наводнений в Израиле. Юношу смыло потоком воды в районе реки Нахаль-Мамшит в Негеве. Инцидент произошел в среду, 25 апреля.На поиски подростка отпарили команду волонтеров и спасательное подразделение полиции. Позже парня нашли, однако медики констатировали смерть подростка на месте происшествия.В результате аналогичного инцидента возле Гуш-Эцион погибла молодая палестинка.В среду во второй половине дня сильный шторм обрушился на Израиль.Ливневые дожди с грозами добрались до Иерусалима, Тель-Авива и городов Гуш-Дана. Многие улицы затопило.