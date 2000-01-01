Как сообщил источник в медицинаских кругах москвы агентству ТАСС, Армен Джигарханян вышел из комы.
«Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник», — пояснил источник, добавив, что диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.
Как сообщалось, ранее, 26 апреля Армен Джигарханян был доставлен в одну из клиник Москвы с подозрением на инфаркт, его состояние оценивалось как средней стапени тяжести.
Напомним, что это уже третья госпитализация артиста в этом году.