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Джигарханян вышел из комы 26.04 23:26   MIGnews.com

Джигарханян вышел из комы

Как сообщил источник в медицинаских кругах москвы агентству ТАСС, Армен Джигарханян вышел из комы.

«Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник», — пояснил источник, добавив, что диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.

Как сообщалось, ранее, 26 апреля Армен Джигарханян был доставлен в одну из клиник Москвы с подозрением на инфаркт, его состояние оценивалось как средней стапени тяжести.

Напомним, что это уже третья госпитализация артиста в этом году.
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