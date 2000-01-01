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27.04 07:13   MIGnews.com

Израиль. Мать утопила ребенка, думая, что он мессия

Израильская прокуратура подала обвинительное заключение против 28-летней жительницы Иерусалима, которая призналась в том, что утопила своего ребенка из-за "божественного голоса".

Напомним, инцидент произошел в начале этого месяца в Ашдоде, где супружеская пара из Меа Шеарим вместе с двумя детьми отдыхала в отеле Miami. Утоплен был 1-месячный сын пары, кроме которого они воспитывают еще и 7-летнего мальчика. В это же время в отеле остановились и другие их родственники по материнской линии.

Несмотря на то, что судебный психиатр заявил о непригодности обвиняемой для суда, ее все же решили судить.

Изначально были арестованы оба родителя. Однако в их показаниях обнаружились несоответствия, и после очередного допроса глава семейства признался, что лгал, чтобы защитить свою супругу. Вскоре его освободили.

Следователям обвиняемая призналась, что 2 апреля ей явилось "божественное провидение", что ее сын переродится как Машиах, после чего она отнесла его в джакузи, чтобы покупать и дала утонуть.

В это время бабушка ребенка дважды пыталась войти в номер, и на третий-таки смогла. Она и обнаружила, что ее внук плавает мертвым в ванной, а зять в это время спал в соседней комнате. Вдвоем с ним она попыталась реанимировать младенца, но тщетно. Не получилось это и у медиков больницы Ассута.

По решению суда мать-убийца была заключена в психиатрическую лечебницу. Как обнаружилось, она и раньше страдала от душевных расстройств.
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