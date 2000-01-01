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Арава: Остановлены поиски последнего пропавшего ученика | Фото: Zaka26.04 20:46   MIGnews.com

Арава: Остановлены поиски последнего пропавшего ученика

По мере того, как опустились сумерки, спасатели приостановили поиски последнего подростка, пропавшего без вести в результате сегодняшнего трагического инцидента в пустыне Арава, который унес жизни 9 его сверстников.



Полицейские назвали это "временной паузой", поскольку в районе вновь возобновились сильные дожди, что повышает вероятность новых паводков, которые на этот раз будут угрожать уже самим спасателям. Как отмечается, данное решение было принято лично комиссаром полиции.

Поисковые работы будут возобновлены как можно скорее.
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