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26.04 20:19   MIGnews.com

Хаос на юге: Ураган перевернул автобус с 50 пассажирами

На юге Израиля продолжается погодное безумие – разбушевавшийся ураган перевернул на перекрестке Ротем автобус с пассажирами.

Как сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом, инцидент произошел вечером 26 апреля на шоссе 25, когда автобус пересекал пустыню Негев и на него обрушился мощный ветер.

На момент аварии в салоне автобуса находилось около пяти десятков пассажиров. Сейчас все они эвакуированы с легкими травмами. Все пострадавшие находятся в сознании, их жизням ничего не угрожает.
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