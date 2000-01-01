26.04 20:19 MIGnews.com

Хаос на юге: Ураган перевернул автобус с 50 пассажирами

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На юге Израиля продолжается погодное безумие – разбушевавшийся ураган перевернул на перекрестке Ротем автобус с пассажирами.Как сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом, инцидент произошел вечером 26 апреля на шоссе 25, когда автобус пересекал пустыню Негев и на него обрушился мощный ветер.На момент аварии в салоне автобуса находилось около пяти десятков пассажиров. Сейчас все они эвакуированы с легкими травмами. Все пострадавшие находятся в сознании, их жизням ничего не угрожает.