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Названа цель путешествия погибших учеников 26.04 20:05   MIGnews.com

Названа цель путешествия погибших учеников

Группа подростков, чей автобус сегодня днем подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит, были старшеклассниками, которые поступили в довоенную академию Бней-Цион в Тель-Авиве.

Об этом 2-му каналу израильского телевидения сообщил председатель Совета мехинот (довоенных академий) Дани Замир.

Согласно общедоступному графику деятельности Совета, 17-18-летние ученики отправились в обернувшуюся трагедией поездку с целью тимбилдинга – узнать друг друга поближе и подружиться перед поступлением в довоенную академию в сентябре.

По словам Замира, поездка не была санкционирована ни министерства просвещения, ни министерством обороны.

Напомним, что в результате случившегося 9 учеников погибли, а 1 все еще не найден. Среди погибших - 8 девушек и 1 юноша.
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