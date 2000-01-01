Названа цель путешествия погибших учеников

Группа подростков, чей автобус сегодня днем подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит, были старшеклассниками, которые поступили в довоенную академию Бней-Цион в Тель-Авиве.
Об этом 2-му каналу израильского телевидения сообщил председатель Совета мехинот (довоенных академий) Дани Замир.
Согласно общедоступному графику деятельности Совета, 17-18-летние ученики отправились в обернувшуюся трагедией поездку с целью тимбилдинга – узнать друг друга поближе и подружиться перед поступлением в довоенную академию в сентябре.
По словам Замира, поездка не была санкционирована ни министерства просвещения, ни министерством обороны.