ИГ хочет проникнуть в Европу, чтобы устроить хаос

Руководители ИГ покидают Сирию, чтобы вступить в ряды других экстремистских групп в Африке. Цель - новая волна миграции в Европу, заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.
По его словам, Европе лучше выступить со стратегией против экстремизма в регионе Сахель.
Бисли утверждает, что сирийские террористы, пополнившие африканские группировки с помощью недостатка продуктов будут не только вербовать боевиков, но и подталкивать африканцев к бегству в Европу.
Как известно, ИГИЛ сотрудничает с Боко-Харам и Аль-Каидой с целью раздела территории, ресурсов и проникновения, дестабилизации ситуации в Африке, чтобы вызвать миграционный кризис, пишет The Guardian.
"Комментарий для европейцев: если вы думаете, что у вас были проблемы из-за 20-миллионной страны такой как Сирия, потому что дестабилизация и конфликт привели к миграции, тогда подождите, пока дестабилизируется значительно больший регион Сахель с 500 млн жителей. Именно поэтому европейскому и международному сообществу пора очнуться", - подчеркнул эксперт ООН.