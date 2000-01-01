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ИГ хочет проникнуть в Европу, чтобы устроить хаос 26.04 21:16   MIGnews.com

ИГ хочет проникнуть в Европу, чтобы устроить хаос

Руководители ИГ покидают Сирию, чтобы вступить в ряды других экстремистских групп в Африке. Цель - новая волна миграции в Европу, заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.

По его словам, Европе лучше выступить со стратегией против экстремизма в регионе Сахель.

Бисли утверждает, что сирийские террористы, пополнившие африканские группировки с помощью недостатка продуктов будут не только вербовать боевиков, но и подталкивать африканцев к бегству в Европу.

Как известно, ИГИЛ сотрудничает с Боко-Харам и Аль-Каидой с целью раздела территории, ресурсов и проникновения, дестабилизации ситуации в Африке, чтобы вызвать миграционный кризис, пишет The Guardian.

"Комментарий для европейцев: если вы думаете, что у вас были проблемы из-за 20-миллионной страны такой как Сирия, потому что дестабилизация и конфликт привели к миграции, тогда подождите, пока дестабилизируется значительно больший регион Сахель с 500 млн жителей. Именно поэтому европейскому и международному сообществу пора очнуться", - подчеркнул эксперт ООН.
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