26.04 19:15 MIGnews.com

Власти не знали об автобусе с утонувшими учениками

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Министерство образования опубликовало заявление, в котором заявило, что ему не сообщали о готовящейся туристической поездке на юг Израиля, в результате которой несколько десятков студентов оказались в ловушку внезапного паводка."Мы не были уведомлены о поездке. Нам не сообщили заранее об этом, и мы не давали никакого разрешения на такую поездку", - говорится в заявлении министерства.Напомним, как стало известно, автобус с учениками подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит в районе Арава. В результате этого 9 из них погибли.По информации СМИ, пострадавшие - учащиеся довоенной академии на севере Израиля.