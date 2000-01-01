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В минпросвете не знали об автобусе с утонувшими учениками 26.04 19:15   MIGnews.com

Власти не знали об автобусе с утонувшими учениками

Министерство образования опубликовало заявление, в котором заявило, что ему не сообщали о готовящейся туристической поездке на юг Израиля, в результате которой несколько десятков студентов оказались в ловушку внезапного паводка.

"Мы не были уведомлены о поездке. Нам не сообщили заранее об этом, и мы не давали никакого разрешения на такую поездку", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, как стало известно, автобус с учениками подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит в районе Арава. В результате этого 9 из них погибли.

По информации СМИ, пострадавшие - учащиеся довоенной академии на севере Израиля.
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