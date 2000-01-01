Трагедия на юге: стихия убила 9 учеников

9 учащихся предармейской академии - 8 девушек и 1 юноша - которые ранее пропали без вести, объявлены погибшими. Подростков некоторое время назад нашли в критическом состоянии, однако спасти их не удалось.
Как стало известно, пострадавшие - ученики предвоенной академии Бней-Цион из Тель-Авива.
Как сообщалось, они находились в автобусе, который подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит в районе Арава. На каком-то этапе они решили выбраться из автобуса и часть из них смыло. В целом группа включала 24 человек. Часть из них удалось спасти, но некоторые ученики страдают от переохлаждения.
Всех пострадавших доставили в медцентр Сорока в Беэр-Шеве.
В спасательной операции было задействовано элитное подразделение 669 ВВС ЦАХАЛа и аварийная поисково-спасательная служба района Арава.
Как сообщается, продолжаются поиски еще одного ученика Бней-Цион.