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Трагедия на юге: стихия убила 9 учеников | Фото: Zaka26.04 19:05   MIGnews.com

Трагедия на юге: стихия убила 9 учеников

9 учащихся предармейской академии - 8 девушек и 1 юноша - которые ранее пропали без вести, объявлены погибшими. Подростков некоторое время назад нашли в критическом состоянии, однако спасти их не удалось.

Как стало известно, пострадавшие - ученики предвоенной академии Бней-Цион из Тель-Авива.

Как сообщалось, они находились в автобусе, который подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит в районе Арава. На каком-то этапе они решили выбраться из автобуса и часть из них смыло. В целом группа включала 24 человек. Часть из них удалось спасти, но некоторые ученики страдают от переохлаждения.



Всех пострадавших доставили в медцентр Сорока в Беэр-Шеве.

В спасательной операции было задействовано элитное подразделение 669 ВВС ЦАХАЛа и аварийная поисково-спасательная служба района Арава.

Как сообщается, продолжаются поиски еще одного ученика Бней-Цион.
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