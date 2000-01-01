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В Моссаде появился первый шпион-ортодокс | Фото: Управление национальной гражданской службы26.04 18:57   MIGnews.com

В Моссаде появился первый шпион-ортодокс

Одно из ведущий шпионских агентств в мире – израильский Моссад – недавно приняло на работу первого еврея-ультраортодокса. Со ссылкой на сотрудников Моссада "Исраэль Хайом" сообщает, что он успешно прошел процесс отбора и теперь занят в сверхсекретной деятельности, которая "сильно повлияет на будущее государства".

Все, что известно о новом сотруднике Моссада - это 22-летний М. и он является последователем литовского течения ортодоксального иудаизма. Как ожидается, вскоре к агентству присоединится и второй сотрудник-хареди.

На этом фоне Управление национальной гражданской службы сообщает о плодах, которое дала программа по привлечению ортодоксов в последние годы: вдобавок к 61 волонтеру полиции еще 4 харедим занимают в правоохранительных органах достаточно высокие должности.

Кроме того, 43 харедим работают добровольцами в пожарной и спасательной службах, а 31 – в Управлении тюрем Израиля. Еще один присоединился к службе защиты свидетелей. Помимо того, харедим добровольцами служат в других различных госучреждениях – от разведки до киберпространства.

В целом, по словам руководителя программы национальной службы Сара Шалома Джерби, во всех подразделениях и агентствах насчитывается до 1600 добровольцев-ортодоксов. При этом многие из них делают это, несмотря на гонения и откровенные угрозы в своей среде.
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