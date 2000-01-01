Штром на юге: унесло автобус с детьми-харедим, 9 пропали
Около десяти израильских подростков объявлены пропавшими без вести из-за последовавшего за двухдневным ливнем наводнения на юге Израиля. Пропавшие – ученики йешивы. Они находились в автобусе, который подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит в районе Арава. На каком-то этапе они решили выбраться из автобуса и часть из них смыло.
Как сообщает израильская пресса, в целом группа включала 24 человек, из которых на данный момент найдены по разным данным от 9 до 13. Из них трое находятся в критическом состоянии. Об остальных ничего неизвестно.
В спасательной операции участвуют полиция и вертолеты ЦАХАЛа.