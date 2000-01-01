26.04 16:28 MIGnews.com

Штром на юге: унесло автобус с детьми-харедим, 9 пропали

אילת!!!!

תודה למריו מלובני, מנהל סניף מכבי pic.twitter.com/r8AqGWYz2x — שרון וכסלר (@WexlerSharon) 26 апреля 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Около десяти израильских подростков объявлены пропавшими без вести из-за последовавшего за двухдневным ливнем наводнения на юге Израиля. Пропавшие – ученики йешивы. Они находились в автобусе, который подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит в районе Арава. На каком-то этапе они решили выбраться из автобуса и часть из них смыло.Как сообщает израильская пресса, в целом группа включала 24 человек, из которых на данный момент найдены по разным данным от 9 до 13. Из них трое находятся в критическом состоянии. Об остальных ничего неизвестно.В спасательной операции участвуют полиция и вертолеты ЦАХАЛа.Из-за непогоды шоссе 90 заблокировано в обоих направлениях между перекрестком Арава и въездом в Эйлат.Напомним, что на данный момент жертвами стихии считаются два человека – израильский подросток и молодая палестинка.Управление Кинерета уже обратилось к посетителям озера с просьбой не входить в воду в целях собственной безопасности.Метеорологи сообщают, что в течение часа в Тель-Авиве выпало 25 мм осадков, а в Иерусалиме - 45-50 мм.