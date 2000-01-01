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Штром на юге: унесло автобус с детьми-харедим, 9 пропали | Фото: @WexlerSharon/twitter26.04 16:28   MIGnews.com

Штром на юге: унесло автобус с детьми-харедим, 9 пропали

Около десяти израильских подростков объявлены пропавшими без вести из-за последовавшего за двухдневным ливнем наводнения на юге Израиля. Пропавшие – ученики йешивы. Они находились в автобусе, который подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит в районе Арава. На каком-то этапе они решили выбраться из автобуса и часть из них смыло.

Как сообщает израильская пресса, в целом группа включала 24 человек, из которых на данный момент найдены по разным данным от 9 до 13. Из них трое находятся в критическом состоянии. Об остальных ничего неизвестно.

В спасательной операции участвуют полиция и вертолеты ЦАХАЛа.



Из-за непогоды шоссе 90 заблокировано в обоих направлениях между перекрестком Арава и въездом в Эйлат.

Напомним, что на данный момент жертвами стихии считаются два человека – израильский подросток и молодая палестинка.

Управление Кинерета уже обратилось к посетителям озера с просьбой не входить в воду в целях собственной безопасности.

Метеорологи сообщают, что в течение часа в Тель-Авиве выпало 25 мм осадков, а в Иерусалиме - 45-50 мм.
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