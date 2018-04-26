26.04 14:11 MIGnews.com
Наводнения на юге, в Эйлате обрушилась крыша отеля
Новая волна штормовых ливней обрушилась на Негев, Иудейскую пустыню и Иудею.
В Эйлате прошел град. Крыша отеля U Coral Beach обрушилась в результате ливня.
Аэропорт Эйлата закрыт. Администрация водных ресурсов Израиля предупреждает о реальной опасности наводнений в Иудее.
Метеорологи предупреждают, что дожди необычайной силы и интенсивности могут начаться в любой момент во внутренних районах страны.
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