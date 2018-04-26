Во Франции обнаружено 400 спонсоров террористов

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что за последние два года во Франции обнаружили и ликвидировали около 400 спонсоров террористоческих группировок ИГ и Аль-Каида.
"Мы знаем, что таким организациям как "Исламское государство" и "Аль-Каида" нужны деньги для удовлетворения ряда потребностей… Им нужны деньги, чтобы поддерживать их террористические действия… Мы ведем работу, которая позволила за два последних года выявить 416 "доноров" во Франции и 320 "сборщиков" денег, которые базируются в основном в Турции и Ливане, и благодаря которым джихадисты, находящиеся в Сирии и Ираке, могут получать средства", - передали слова Моленса на РИА Новости.
Согласно данным прокурора, на подготовку теракта в Париже, совершенного в январе 2015 года, групировкам понадобилось 25 тысяч евро, а на подготовку нападения 13 ноября 2015 года террористы потратили 80 тысяч евро.
Доклад Моленса приурочен к международной конференции по противодействию финансирования терроризма, которая проходит в Париже 25-26 апреля.