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Фото: pixabay.com - sarangib 27.04 01:36   MIGnews.com

В США полицейскому присудили десятки убийств и изнасилований

В Калифорнии бывший полицейский Джозеф Джеймс ДеАнджело, которому на данный момент исполнилось 72 года, обвиняется двенадцати убийствах, 45 изнасилованиях и 120 грабежах, совершенных 40 лет назад.

Джозеф Джеймс ДеАнджело, уволенный из полиции в 1979 году подозревается в множестве преступлений, совершенных с 1976 по 1986 годы.

Как сообщили на РИА Новости, когда преступника обнаружили, за ним несколько дней вели слежку, а потом арестовали. При задержании подозреваемый не оказывал сопротивления.

"Более 40 лет бесчисленные жертвы ждали свершения правосудия", - прокомментировала задержание преступника прокурор Сакраменто Энн Мари Шуберт.

Шуберт рассказала, что установить личность пенсионера удалось благодаря "новым технологиям в сфере ДНК".

Полиция подозревает, что арестованный - маньяк, прозванный серийным убийцей Золотого штата, так как проживал он тогда и, соответственно, бесчинствовал тоже. Также в прокуратуре добавили, что к имеющимся обвинениям добавятся еще несколько.
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