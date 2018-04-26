В США полицейскому присудили десятки убийств и изнасилований
В Калифорнии бывший полицейский Джозеф Джеймс ДеАнджело, которому на данный момент исполнилось 72 года, обвиняется двенадцати убийствах, 45 изнасилованиях и 120 грабежах, совершенных 40 лет назад.
Джозеф Джеймс ДеАнджело, уволенный из полиции в 1979 году подозревается в множестве преступлений, совершенных с 1976 по 1986 годы.
Как сообщили на РИА Новости, когда преступника обнаружили, за ним несколько дней вели слежку, а потом арестовали. При задержании подозреваемый не оказывал сопротивления.
"Более 40 лет бесчисленные жертвы ждали свершения правосудия", - прокомментировала задержание преступника прокурор Сакраменто Энн Мари Шуберт.
Шуберт рассказала, что установить личность пенсионера удалось благодаря "новым технологиям в сфере ДНК".
Полиция подозревает, что арестованный - маньяк, прозванный серийным убийцей Золотого штата, так как проживал он тогда и, соответственно, бесчинствовал тоже. Также в прокуратуре добавили, что к имеющимся обвинениям добавятся еще несколько.