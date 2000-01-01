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В Израиле арестовали нелегалов из Грузии и Украины26.04 10:57   MIGnews.com

В Израиле арестовали нелегалов из Грузии и Украины

Иммиграционные власти Израиля арестовали 26 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории страны.

В частности, речь идет о гражданах Грузии и Украины, которые по истечению срока визы оставались в Израиле уже на незаконных правах.

Отмечается, что некоторые их них работали нелегально, а другие пребывали в Израиле в качестве лиц, ищущих убежища. При этом их заявления о предоставлении убежища были отклонены.

Полиция возбудила расследование против их работодателей за незаконную деятельность.
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