26.04 10:57 MIGnews.com

В Израиле арестовали нелегалов из Грузии и Украины

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Иммиграционные власти Израиля арестовали 26 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории страны.В частности, речь идет о гражданах Грузии и Украины, которые по истечению срока визы оставались в Израиле уже на незаконных правах.Отмечается, что некоторые их них работали нелегально, а другие пребывали в Израиле в качестве лиц, ищущих убежища. При этом их заявления о предоставлении убежища были отклонены.Полиция возбудила расследование против их работодателей за незаконную деятельность.