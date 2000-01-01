26.04 10:36 MIGnews.com

Отменены поезда между Хайфой и Тель-Авивом

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Вечером 25 апреля было прекращено движение поездов между Хайфой и тель-Авивом. Тысячи солдат, направлявшихся с баз на севере страны домой застряли в пробках.Причиной отмены движения являются работы по улучшению инфраструктуры железнодорожных путей. Поезда не будут ходить три дня.Из объявления компании Израильские Железные Дороги следует, что поезда не будут ходить до 5 часов утра 29 апреля.С целью снижения неудобства для пассажиров, между Хоф Ха Кармель и Пардес Ханна запустят бесплатные автобусы. В дополнение к этому бесплатные автобусы будут ходить между Хоф Ха кармель и аэропортом Бен Гурион. Также будет увеличено количество автобусов на обычных маршрутах.