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Отменены поезда между Хайфой и Тель-Авивом 26.04 10:36   MIGnews.com

Отменены поезда между Хайфой и Тель-Авивом

Вечером 25 апреля было прекращено движение поездов между Хайфой и тель-Авивом. Тысячи солдат, направлявшихся с баз на севере страны домой застряли в пробках.

Причиной отмены движения являются работы по улучшению инфраструктуры железнодорожных путей. Поезда не будут ходить три дня.

Из объявления компании Израильские Железные Дороги следует, что поезда не будут ходить до 5 часов утра 29 апреля.

С целью снижения неудобства для пассажиров, между Хоф Ха Кармель и Пардес Ханна запустят бесплатные автобусы. В дополнение к этому бесплатные автобусы будут ходить между Хоф Ха кармель и аэропортом Бен Гурион. Также будет увеличено количество автобусов на обычных маршрутах.
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