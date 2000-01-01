Отменены поезда между Хайфой и Тель-Авивом

Вечером 25 апреля было прекращено движение поездов между Хайфой и тель-Авивом. Тысячи солдат, направлявшихся с баз на севере страны домой застряли в пробках.
Причиной отмены движения являются работы по улучшению инфраструктуры железнодорожных путей. Поезда не будут ходить три дня.
Из объявления компании Израильские Железные Дороги следует, что поезда не будут ходить до 5 часов утра 29 апреля.
С целью снижения неудобства для пассажиров, между Хоф Ха Кармель и Пардес Ханна запустят бесплатные автобусы. В дополнение к этому бесплатные автобусы будут ходить между Хоф Ха кармель и аэропортом Бен Гурион. Также будет увеличено количество автобусов на обычных маршрутах.