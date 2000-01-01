26.04 09:55 MIGnews.com

Евреи Германии предлагают отправлять беженцев в концлагеря

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С достаточно необычной инициативой выступил Центральный совет евреев ФРГ – сделать основной темой интеграционных курсов для беженцев посещение концентрационных лагерей."Они приезжают из стран, в которых испытывают ненависть к евреям и Израилю. Возможно, есть смысл в том, чтобы они посещали концлагерь или Еврейский музей в Берлине", - цитирует руководителя совета Йозефа Шустера издание Die Welt.По словам Шустера, интеграцию невозможно завершить за два года – в лучшем случае полная интеграция достигается через два поколения.Напомним, что в 2015 году Германия приняла более 1 млн беженцев, а в 2016 году ФРГ значительно меньше – всего несколько сотен тысяч.