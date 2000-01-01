26.04 09:32 MIGnews.com

США устанавливают в Южной Корее новые элементы ПРО THAAD

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские военные начали установку в Южной Корее нового элемента противоракетной системы для высотного заатмосферного перехвата THAAD. Как сообщает Reuters со ссылкой на агентство "Ренхап", шесть фур с радаром и другим оборудованием прибыли в город Сонджу в провинции Кенсан-Намдо.Таким образом союзники отреагировали на очередную провокацию со стороны КНДР – крупнейшие в истории республики военные учения, приуроченные к 85-летию основанию вооруженных сил Северной Кореи и начавшиеся на фоне перманентных ядерных испытаний.В прошлом году Сеул заявлял, что установка ПРО будет завершена до мая, однако в министерстве обороны сообщили, что система будет установлена "до конца текущего года". Батарея THAAD может включать до 9 установок, каждая из которых рассчитана на 8 ракет-перехватчиков.Начало установки радара THAAD вызвало недовольство местных жителей, которые вышли на протест.