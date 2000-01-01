Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео 26.04 08:45   MIGnews.com

Китай построил и спустил на воду свой первый авианосец

На воду спущен второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.




Церемония спуска на воду боевого корабля, построенного по проекту 001A, прошла в среду, 26 апреля.

Первый корабль Китая собственного производства будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.

В настоящее время на вооружении ВМС Китая состоит один авианосец — "Ляонин", достроенный в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов.

Проект 001A строился по принципу "Ляонина", однако при этом имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва соответственно в 14 и 12 градусов.

Помимо этого, Китай ведет строительство третьего авианосца больших габаритов (тип 002), который представляет из себя совершенно новый проект. Высказывались предположения, что он может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами, сообщает ТАСС.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:55
В ПА объявили всеобщую забастовку
08:09
Два мальчика взорвались в Негеве
07:30
Израильтяне довольны своей культурной жизнью
07:19
Энергетический кризис в Газе может стать началом новой войны
07:14
Израиль: Армия поощряет курение
07:11
Иранская провокация в Персидском заливе
06:43
В зоопарке Калькильи медведь оторвал руку 9-летнему ученику
06:26
Жители центра Израиля жаловались на "невозможное зловоние"
05:18
Более половины россиян устали ждать от Путина лучшей жизни
04:31
Пес не узнал хозяина, похудевшего на 20 килограммов  
03:48
Ученые: газировка уменьшает мозг
02:25
Россия вернула первенство по экспорту нефти в Китай
01:13
В телеведущего в прямом эфире ударила молния
00:44
Названа банкнота года
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus