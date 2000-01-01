26.04 08:09 MIGnews.com

Два мальчика взорвались в Негеве

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Два бедуинских мальчика, в возрасте восьми и десяти лет, взорвались минувшей ночью в Негеве играя с неразорвавшимся снарядом.Мухаммед Абу Кувайдер, член семьи погибших рассказал, что машина скорой помощи приехала только через полтора часа после инцидента - медики не могли найти дорогу.Инцидент произошел на территории регионального совета Сегев Шалом, близ шоссе №25. По предварительной информации полицейских саперов, дети затащили в тент неразорвавшиеся боеприпасы и играли с ними. В результате взрыва они были убиты на месте.Хатем Абу Кувайдер, директор школы, в которой учились мальчики, сообщил, что теперь будут проводится специальные занятия, с участием полицейских, на которых детям будут рассказывать о том, что нельзя трогать неразорвавшиеся боеприпасы.