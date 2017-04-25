В результате удара по Сирии уничтожены 100 ракет Хизбаллы
Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа, выступая на брифинге для израильских журналистов рассказал о наиболее актуальных проблемах безопасности, стоящих перед страной.
По словам офицера, целью удара ВВС ЦАХАЛа в центральной Сирии полтора месяца назад был груз с ракетами для “Хизбаллы”. Офицер сказал: “В ходе атаки были уничтожены 100 ракет сирийской армии, предназначенные для “Хизбаллы”.
Офицер добавил, что ЦАХАЛ в последние годы “неоднократно” действовал против сирийцев.
Ранее в сирийской прессе появились сообщения о том, что в результате израильского удара по базе Фавар в Кунейтре убит один из командиров террористической организации Народный Фронт Освобождения Палестины -Генеральное Командование Абдельрахим Атик. Атик был организатором "планерной атаки" на Кирьят-Шмону в 1987 году, в результате которой были убиты шесть израильских солдат. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Ветеран палестинской “Ночи Планеров” убит в Кунейтре".
Офицер также прокомментировал отношения между Израилем, Палестинской автономией и ХАМАСом в Газе. По его словам, приближенные Абу Мазена намерены выдвинуть ультиматум ХАМАСу - или тот передает им контроль над Газой, или платежи Палестинской автономии Газе будут прекращены. Офицер сказал: “В контексте ХАМАСа, с точки зрения Израиля, существует наложение интересов с ПА, и это - хорошая вещь. ХАМАС поставлен перед дилеммой - или трать деньги на гражданские нужды, или на военные программы. Он, конечно, может выбрать конфронтацию с Израилем”.
Относительно палестинского терроризма офицер подчеркнул, что с начала года большую часть терактов совершали арабы с израильскими удостоверениями личности или постоянным видом на жительство в Израиле.
ЦАХАЛ также озабочен предстоящими в мае выборами в Иране: “Представитель консерваторов там, Ибрагим Раиси - очень радикальный человек. Эти выборы имеют большое значение, потому что они могут повлиять на программу работы ЦАХАЛа, как это произошло после выборов Ахмадинежада в 2005 году. Тогда Иран возглавил список наших приоритетов”.
Офицер также добавил, что российское присутствие в Сирии ослабляет иранскую хватку в этой стране.