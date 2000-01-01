Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иранская провокация в Персидском заливе 26.04 07:11   MIGnews.com

Иранская провокация в Персидском заливе

ВМС корпуса стражей исламской революции совершили очередную провокацию против американского военного корабля в Персидском заливе.

Иранские быстроходные катера приблизились к ракетному эсминцу USS Mahan на тысячу метров.

Иранское оружие было направлено на эсминец. Эсминец был вынужден изменить курс. Американцы направили свое оружие на иранцев. Огонь не был открыт.

В январе при подобных обстоятельствах USS Mahan был вынужден открыть предупредительный огонь по иранскому кораблю.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:30
Израильтяне довольны своей культурной жизнью
07:19
Энергетический кризис в Газе может стать началом новой войны
07:14
Израиль: Армия поощряет курение
06:43
В зоопарке Калькильи медведь оторвал руку 9-летнему ученику
06:26
Жители центра Израиля жаловались на "невозможное зловоние"
05:18
Более половины россиян устали ждать от Путина лучшей жизни
04:31
Пес не узнал хозяина, похудевшего на 20 килограммов  
03:48
Ученые: газировка уменьшает мозг
02:25
Россия вернула первенство по экспорту нефти в Китай
01:13
В телеведущего в прямом эфире ударила молния
00:44
Названа банкнота года
23:33
Лавров заявил, что в США на постах еще остаются люди Обамы
22:06
Элтон Джон отменил гастроли из-за болезни
21:58
Uber уличили в слежке за клиентами
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus