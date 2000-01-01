26.04 07:11 MIGnews.com

Иранская провокация в Персидском заливе

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ВМС корпуса стражей исламской революции совершили очередную провокацию против американского военного корабля в Персидском заливе.Иранские быстроходные катера приблизились к ракетному эсминцу USS Mahan на тысячу метров.Иранское оружие было направлено на эсминец. Эсминец был вынужден изменить курс. Американцы направили свое оружие на иранцев. Огонь не был открыт.В январе при подобных обстоятельствах USS Mahan был вынужден открыть предупредительный огонь по иранскому кораблю.