26.04 07:11 MIGnews.com
Иранская провокация в Персидском заливе
ВМС корпуса стражей исламской революции совершили очередную провокацию против американского военного корабля в Персидском заливе.
Иранские быстроходные катера приблизились к ракетному эсминцу USS Mahan на тысячу метров.
Иранское оружие было направлено на эсминец. Эсминец был вынужден изменить курс. Американцы направили свое оружие на иранцев. Огонь не был открыт.
В январе при подобных обстоятельствах USS Mahan был вынужден открыть предупредительный огонь по иранскому кораблю.
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