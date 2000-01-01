26.04 06:26 MIGnews.com

Жители центра Израиля жаловались на "невозможное зловоние"

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С вечера 25 апреля жители ряда центральных районов Израиля и Ха-Шарон жаловались на невозможное зловоние”.В телефонную службу полиции и министерство защиты природы поступило множество жалоб. Жалобы поступили из Раанана, Рамат-Хашарон, Кфар-Сабы , Тель-Авива и даже из Нес-Ционы.Министерство охраны природы распространило заявление, в котором сообщается, что источником смрада являются органические удобрения, выложенные на полях в районе Герцлии и Раананы.Министерство утверждает, что станции наблюдения за чистотой воздуха не зафиксировали увеличения концентрации опасных веществ в воздухе. Причиной устойчивости неприятного запаха назван относительно слабый ветер, из-за чего в некоторых местах неприятный запах сохранился на протяжении всей ночи.