26.04 21:50 MIGnews.com

США: "Уведомление Турции об авиаударах было неадекватным"

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Турецкие военные уведомили коалиционные силы, борющиеся против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, о воздушном ударе менее чем за час до его проведения, в результате которого погибло большое количество союзных курдских боевиков в Ираке и Сирии, как заявил представитель американской коалиции в среду, 26 апреля."Уведомление поступило менее, чем за час до начала авиаудара ", - заявил полковник ВВС США Джон Дорриан в Пентагоне."Этого времени недостаточно, и это было уведомление, конечно, не координация, как вы ожидали бы от партнера и союзника в борьбе против ISIS", - подчеркнул он.Дорриан сказал, что возглавляемая США коалиция "сообщила туркам, что количество времени ... было недостаточным для обеспечения безопасности наших войск на местах". Он заявил, что американские войска находились в радиусе 10 км от авиаударов.