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flickr 27.04 04:34   MIGnews.com

Ушел из жизни режиссер "Молчание ягнят" Джонатан Демми

Американский кинорежиссер Джонатан Демми, получивший Оскар за фильм "Молчание ягнят", умер 26 апреля в Нью-Йорке.
Джонатан Демми ушел из жизни на 74-м году жизни, сообщает портал Deadline.

Как сообщает сайт Indiewire со ссылкой на источник, близкий к семье режиссера, Демми умер в связи с раком пищевода и осложнениями после болезни сердечно-сосудистой системы.

Американский режиссер Джонатан Демми родился в 1944 году в Болдуин в штате Нью-Йорк. В 1992 году Демми получил Оскар за триллер "Молчание ягнят". Фильм стал третьим в истории, получившим награды во всех пяти главных категориях: лучший режиссер, лучший фильм, лучший сценарий, лучший актёр и лучшая актриса.
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