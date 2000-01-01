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26.04 19:34   MIGnews.com

"Чистки" в Турции продолжаются: задержаны еще 800 человек

Власти Турции задержали 800 человек, подозреваемых в связях со скрывающимся в США священнослужителем Фетхуллахом Гюленом. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили источники служб безопасности об одной из крупнейших операций за последние несколько месяцев против сети, которую Турция обвиняет в неудавшемся июльском перевороте.

По словам источников, в ходе операций, проводимых по всем 81 провинциям Турции, были изданы распоряжения о задержании 1000 человек, из которых были задержаны 803 человека.

Задержанные будут доставлены в Анкару для проведения допросов, добавили источники.

После неудавшегося путча в июле власти арестовали 40 000 человек и уволили или отстранили 120 000 человек самых разных профессий, включая солдат, полицейских, учителей и государственных служащих, подозреваемых в связях с террористическими группировками.
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