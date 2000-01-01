26.04 18:52 MIGnews.com

ШАБАК арестовал контрабандиста ХАМАСа

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Служба безопасности ШАБАК заявила, что арестовала 22-летнего палестинца, пытавшегося доставить "примерно 10 000 иорданских динаров (14 000 долларов США, или 51 000 шекелей)" ХАМАСу на территории Иудеи и Самарии через КПП Алленби из Иордании.По сообщению ШАБАК, деньги собирались использовать для финансирования террористической деятельности. Арест произошел в субботу, 22 апреля.Подозреваемый палестинец был идентифицирован как Эз-ад-Дин Дарабия, из деревни Ятир, расположенной около Хеврона."Силы безопасности будут продолжать работу по выявлению и пресечению попыток террористических группировок провести контрабанду денег и материалов через КПП для террористической деятельности, не нанося ущерба деятельности пересечений и проходящих через них", - заявил ШАБАК в своем заявлении.Служба безопасности добавила, что "в ходе недавних операций было выявлено несколько случаев, которые подчеркивают продолжающиеся усилия террористических организаций по переводу средств и военных материалов на территорию Израиля путем использования гуманитарных сервитутов, предоставляемых государством Израиль палестинскому населению".