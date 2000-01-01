26.04 17:52 MIGnews.com

В Стамбуле взорвался микроавтобус со студентами

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В столице Турции в среду, 26 апреля, взорвался микроавтобус, перевозивший студентов, передает Hurriyet.Сколько людей находилось в транспортном средстве – не уточняется. Известно о пяти пострадавших. По информации газеты, они получили легкие ранения, тем не менее, им потребовалась госпитализация.Обстоятельства произошедшего не уточняются. Что стало причиной ЧП, также пока неизвестно. По одной из версий, в транспортном средстве могла сработать самодельная бомба.