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Flickr.com 26.04 17:52   MIGnews.com

В Стамбуле взорвался микроавтобус со студентами

В столице Турции в среду, 26 апреля, взорвался микроавтобус, перевозивший студентов, передает Hurriyet.

Сколько людей находилось в транспортном средстве – не уточняется. Известно о пяти пострадавших. По информации газеты, они получили легкие ранения, тем не менее, им потребовалась госпитализация.

Обстоятельства произошедшего не уточняются. Что стало причиной ЧП, также пока неизвестно. По одной из версий, в транспортном средстве могла сработать самодельная бомба.
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