26.04 17:52 MIGnews.com
В Стамбуле взорвался микроавтобус со студентами
В столице Турции в среду, 26 апреля, взорвался микроавтобус, перевозивший студентов, передает Hurriyet.
Сколько людей находилось в транспортном средстве – не уточняется. Известно о пяти пострадавших. По информации газеты, они получили легкие ранения, тем не менее, им потребовалась госпитализация.
Обстоятельства произошедшего не уточняются. Что стало причиной ЧП, также пока неизвестно. По одной из версий, в транспортном средстве могла сработать самодельная бомба.
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