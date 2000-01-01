26.04 16:55 MIGnews.com

ЕС принял более 700 000 беженцев в 2016 году

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Европейское статистическое агентство сообщает, что в прошлом году европейские страны предоставили статус беженца или другую защиту для более 700 000 человек, большинство из которых - сирийцы.Евростат сообщает, что 28 стран-членов ЕС предоставили защиту 710,400 беженцам в 2016 году, что более чем в 2 раза превышает показатель предыдущего года. Это произошло после того, как в Европу прибыли более миллиона человек, большинство из которых бежали из-за конфликта в Сирии или Ираке, а некоторые из них также искали работу.405 600 человек были сирийцами, 65 800 - иракцами и 61 800 афганцами, отмечает Евростат.Более 70% сирийцев оказались под защитой Германии. Швеция приняла почти 45 000 человек.