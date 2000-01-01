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Франция: `Силы Асада `несомненно` использовали зарин` | Фото: Thinkstock26.04 16:20   MIGnews.com

Франция: "Силы Асада "несомненно" использовали зарин"

Образцы, полученные французской разведкой, показывают, что силы сирийского президента Башара Асада "несомненно" использовали зарин во время нападения 4 апреля в северной Сирии, как заявил министр иностранных дел Франции в среду, 26 апреля, сославшись на рассекреченный доклад.

Атака в городе Хан-Шейхун, в котором Соединенные Штаты нанесли ответный удар по сирийской авиабазе вслед за химатакой, была первым прямым нападением на правительство Асада в конфликте.

"Мы знаем из определенного источника, что процесс изготовления образцов осуществляется в сирийских лабораториях", - сказал журналистам Жан-Марк Эро.

"Этот метод является сигнатурой режима, и именно он позволяет нам установить ответственность за нападение", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что в результате химической атаки погибли более 100 человек, среди которых были дети.
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