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26.04 16:05   MIGnews.com

Офицер полиции избил офицера ЦАХАЛа

Департамент внутренних расследований полиции расследует жалобу офицера ЦАХАЛа, избитого полицейским.

Офицер, в чине лейтенанта, находился на отдыхе в Тверии. Офицер и его друзья были остановлены для проверки уровня алкоголя в крови.

Полицейская сказала офицеру, что он должен пройти в полицейскую машину, чтобы пройти дополнительный тест.

Находившийся в машине офицер полиции потребовал , чтобы офицер выплюнул жевательную резинку, а потом сказал, что тот намеренно проглотил жевательную резинку. Он ударил его кулаком в глаз. В результате у офицера возникла трещина глазницы, он был госпитализирован и находится в больнице по сей день.

Друзья офицера сняли весь инцидент на видео и угрожают распространить его в сети. К месту инцидента пришел отец офицера, потребовавший, чтобы его сына немедленно отвезли в больницу, но ему было отказано. Отец подал жалобу в департамент внутренних расследований полиции.
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