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Официальный сайт Минобороны РФ 26.04 13:53   MIGnews.com

Пилоты разбившегося МиГ-31 катапультировались

Два пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который ранее потерпел крушение, успели катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что самолет Восточного военного округа потерпел аварию 26 апреля в 12:05 мск в ходе выполнения планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия.

В район направлен вертолет поисково-спасательной службы.

Между тем, ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что самолет потерпел аварию в 120 километрах от Читы в Читинском районе Забайкальского края.
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