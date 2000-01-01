26.04 13:53 MIGnews.com

Пилоты разбившегося МиГ-31 катапультировались

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Два пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который ранее потерпел крушение, успели катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что самолет Восточного военного округа потерпел аварию 26 апреля в 12:05 мск в ходе выполнения планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия.В район направлен вертолет поисково-спасательной службы.Между тем, ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что самолет потерпел аварию в 120 километрах от Читы в Читинском районе Забайкальского края.